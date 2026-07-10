Belgiens größte Gefahr geht von der Ersatzbank aus

Mit 93 Toren Rekordtorschütze seines Landes - doch bei dieser Endrunde ist Romelu Lukaku als „Joker“ gefragt. Und liefert. Mit seiner ersten WM-Aktion forcierte er das Eigentor von Ägyptens Mohamed Hany, sicherte Belgien den Punkt. Beim Gruppenfinale traf er gegen Neuseeland, dann brachte er die Belgier im Sechzehntelfinale gegen Senegal mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 wieder heran, leitete die Wende ein. Und sorgte schließlich beim 4:1 zuletzt im Achtelfinale gegen die USA für den Endstand, ist der erst zweite Belgier nach Marc Wilmots (2002), der für Belgien in drei WM-Spielen in Serie getroffen hat. Und das alles, mit seinem jeweils ersten Torschuss des Spiels.