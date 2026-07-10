Vasseur verkündet Hamilton-Entscheidung nebenbei

Was genau in Lewis Hamiltons Vertrag bei Ferrari steht, ist öffentlich nicht bekannt, ein wichtiges Detail bestätigte Teamchef Fred Vasseur nun allerdings ganz beiläufig: Ja, der siebenfache Weltmeister wird auch 2027 für das Team aus Maranello Gas geben.
Er ist gekommen, um zu bleiben. Nach den Startschwierigkeiten mit Ferrari fühlt sich Hamilton immer wohler im roten Boliden, von einem Karriereende will der 41-Jährige nichts wissen. „Ich bin noch sehr lange hier, gewöhnt euch besser daran“, fand der Brite bereits in Montreal deutliche Worte.
Lewis bleibt
Als der Rekord-Champion bei der Scuderia unterschrieb, war lediglich von einem „Mehrjahresvertrag“ die Rede, genaue Zahlen wurden nicht genannt. Auf die konkrete Frage des italienischen Journalisten Daniel Sparisci, ob Hamilton denn auch kommende Saison bleibe, antwortete Vasseur in Silverstone allerdings nun mit einem knappen „Ja“.
Hamiltons Ziel: WM-Titel Nummer acht. Ob es vielleicht schon heuer dazu reicht? In der Fahrerwertung fehlen dem Routinier aktuell 32 Zähler auf Leader Kimi Antonelli, die nächsten Punkte werden am 19. Juli in Spa vergeben.
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