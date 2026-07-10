„Nur der Tod von Trump wird den Schmerz lindern“

Israel warnte Trump vor Mordkomplott

Der US-Staatschef hat auf dem Rückflug vom NATO-Gipfel in Ankara nicht wie erwartet die neue Air Force One benutzt und damit Spekulationen über Sicherheitsrisiken angeheizt. „Ich bin die Nummer eins auf der Todesliste des Irans“, sagte er später. In diesem Zusammenhang berichteten das „Wall Street Journal“ und der Nachrichtensender CNN auch von iranischen Plänen zur Ermordung Trumps. Israel habe das Weiße Haus darauf aufmerksam gemacht, hieß es. Die US-Regierung habe derlei Warnungen zuletzt häufig erhalten, wie CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichtete. Die Warnung aus Israel sei aber neu und habe auch einen konkreten Anschlagsplan beinhaltet. Details wurden nicht genannt.