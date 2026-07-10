Vom Team isoliert: Sorgen um Englands Declan Rice

England droht im WM-Viertelfinale gegen Norwegen der Ausfall von Topstar Declan Rice. Auch Marc Guehi ist fraglich.
Laut BBC hat Mittelfeldspieler Declan Rice wegen einer Magen-Darm-Erkrankung bereits den zweiten Tag in Folge nicht trainiert. Das englische Team hat Maßnahmen ergriffen, damit sich das Virus nicht ausbreitet. Der Arsenal-Star wurde vorsorglich vom restlichen Team isoliert.
Der Oberschenkel zwickt
Marc Guehi klagt seit dem Achtelfinalsieg in Mexiko über muskuläre Probleme im Oberschenkel. Es sei offen, ob der Abwehrmann am Freitag mit der Mannschaft trainieren kann.
Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Viertelfinale auf Norwegen.
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