Ärger um Mbappe-Tor: „Haben aufgehört, zu spielen“

„Es war definitiv ein Handspiel“

„Einige Spieler haben aufgehört, zu spielen, weil sie ein Handspiel gesehen haben. Und es war definitiv ein Handspiel“, meinte Teamchef Mohamed Ouahbi, räumte jedoch auch ein: „Ich weiß allerdings nicht, ob es hätte gepfiffen werden müssen oder nicht – da habe ich keine Ahnung.“