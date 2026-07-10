So bewegend trauert Prinz William um Bonnie Tyler

Bewegende Worte aus dem britischen Königshaus: Prinz William hat sich nach dem Tod von Musik-Ikone Bonnie Tyler mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Die Sängerin von Welthits wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ starb im Alter von 75 Jahren nach den Folgen einer schweren Erkrankung.
Auf dem offiziellen Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales schrieb William: „Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Bonnie Tyler. Als stolze walisische Ikone hat ihre außergewöhnliche Stimme und ihre unvergessliche Musik Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührt und wird auch kommende Generationen inspirieren. Unsere Gedanken sind bei ihrem Ehemann, ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die sie geliebt haben. Diolch am y gerddoriaeth (Walisisch: „Danke für die Musik.“)
Die Botschaft wurde mit einem schlichten „W“ unterzeichnet – dem persönlichen Kürzel des Thronfolgers.
Cliff Richard weint um „wunderbare Freundin“
Mit seiner Würdigung reiht sich Prinz William in eine Welle internationaler Trauerbekundungen ein. Besonders bewegend fiel der Abschied von Sir Cliff Richard aus. Der 85-Jährige bezeichnete Bonnie Tyler als eine „wunderbare Freundin“, deren Lebensfreude und Herzlichkeit unvergessen bleiben würden. „Schon wieder ist eine wunderbare Freundin viel zu früh von uns gegangen“, schrieb der Sänger zu einem gemeinsamen Foto. Seine Gedanken seien in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie.
Auch Rockstar Bryan Adams nahm Abschied. Auf X erinnerte er an Bonnie Tylers unverwechselbare Stimme und bedankte sich für ihre Interpretation seines Songs „Straight From The Heart“. „Danke, Bonnie. Ruhe in Frieden“, schrieb der Kanadier.
Musiker Rick Parfitt Jr. erinnerte sich an den Humor und die Freundlichkeit der Sängerin. Auf Instagram schrieb er, er werde die gemeinsamen Auftritte und Gespräche mit Bonnie Tyler niemals vergessen.
Starmer würdigt „eine der größten Künstlerinnen“
Die walisische Opern- und Popsängerin Katherine Jenkins zeigte sich ebenfalls tief erschüttert. Sie bezeichnete Bonnie Tyler als „wahre walisische Legende“, die Wales mit Leidenschaft und Authentizität auf den internationalen Musik-Olymp gebracht habe. Ihre Musik und ihr Vermächtnis würden für immer weiterleben.
Auch aus der Politik kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. Der walisische Erste Minister Rhun ap Iorwerth sprach von einer „wahren Ikone“, die Generationen von Musikfans geprägt habe. Großbritanniens Premierminister Sir Keir Starmer würdigte Bonnie Tyler als eine der größten Künstlerinnen des Landes. Ihr musikalisches Erbe werde noch lange Menschen bewegen, Tanzflächen füllen und Fans zum Mitsingen bringen.
Die Nachricht vom Tod der Sängerin wurde auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht. Demnach starb Bonnie Tyler am Mittwochabend in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Erkrankung, wegen der sie dort behandelt worden war. Wenige Wochen zuvor hatte sie nach einem Darmdurchbruch notoperiert werden müssen und war zeitweise in ein künstliches Koma versetzt worden.
Bonnie Tyler hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie mehr als fünf Jahrzehnte verheiratet war. Mit ihrer markanten Reibeisenstimme und Welthits wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ schrieb sie Musikgeschichte – und bleibt für Millionen Fans weltweit unvergessen.
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