So bewegend trauert Prinz William um Bonnie Tyler

Auf dem offiziellen Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales schrieb William: „Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Bonnie Tyler. Als stolze walisische Ikone hat ihre außergewöhnliche Stimme und ihre unvergessliche Musik Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührt und wird auch kommende Generationen inspirieren. Unsere Gedanken sind bei ihrem Ehemann, ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die sie geliebt haben. Diolch am y gerddoriaeth (Walisisch: „Danke für die Musik.“)