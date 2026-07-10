Meghan kommt – sieht Charles endlich seine Enkel?

Nach tagelangem Rätselraten gibt es eine überraschende Wende im Royal-Drama: Herzogin Meghan soll gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet noch in dieser Woche nach Großbritannien reisen. Damit wächst die Hoffnung auf ein privates Wiedersehen mit König Charles III. – trotz des anhaltenden Streits um den Polizeischutz.
Ursprünglich war geplant, dass Meghan ihren Ehemann Prinz Harry bei mehreren öffentlichen Terminen rund um die Invictus Games begleitet. Nach der Kontroverse über die Sicherheitsvorkehrungen zog sie ihre Teilnahme jedoch zurück. Inzwischen steht fest: Bei den offiziellen Veranstaltungen wird die Herzogin von Sussex nicht auftreten.
Geheim-Treffen mit Charles?
Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass Meghan gemeinsam mit Archie und Lilibet nach Großbritannien kommt. Offiziell bestätigt wurde die Reise bislang nicht. Auch Meghans Sprecher wollten weder bestätigen, ob sie bereits im Land ist, noch ob die Anreise erst in den kommenden Tagen erfolgt.
Sollte die Familie tatsächlich eintreffen, könnte es hinter verschlossenen Türen zu einem emotionalen Treffen mit König Charles kommen. Es wäre eine seltene Gelegenheit für den Monarchen, seine Enkel Archie und Lilibet wiederzusehen.
Streit um Unterkunft & Gerichtsentscheidung
Die Reise von Prinz Harry verlief bislang alles andere als reibungslos. Bereits vor seiner Ankunft sorgte ein Streit über eine mögliche Unterkunft im Buckingham-Palast für Schlagzeilen. Kurz darauf musste Harry zudem eine Niederlage vor Gericht hinnehmen: Im Verfahren gegen den Verlag Associated Newspapers scheiterte er mit sämtlichen Vorwürfen der rechtswidrigen Informationsbeschaffung.
Trotz der Rückschläge wurde Harry bei einem Besuch eines Kinderkrankenhauses in Birmingham herzlich empfangen. Dort wirbt er für die Invictus Games, die im kommenden Jahr in Birmingham stattfinden werden.
Ob Meghan und die Kinder tatsächlich noch in Großbritannien eintreffen und es zu einem privaten Familientreffen mit König Charles kommt, bleibt vorerst offen. Die Spekulationen rund um das Sussex-Paar dürften damit jedoch weiter an Fahrt gewinnen.
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