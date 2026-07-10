Meghan kommt – sieht Charles endlich seine Enkel?

Streit um Unterkunft & Gerichtsentscheidung

Die Reise von Prinz Harry verlief bislang alles andere als reibungslos. Bereits vor seiner Ankunft sorgte ein Streit über eine mögliche Unterkunft im Buckingham-Palast für Schlagzeilen. Kurz darauf musste Harry zudem eine Niederlage vor Gericht hinnehmen: Im Verfahren gegen den Verlag Associated Newspapers scheiterte er mit sämtlichen Vorwürfen der rechtswidrigen Informationsbeschaffung.