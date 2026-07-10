Wird verfallener „Schandfleck“ endlich abgerissen?

Seit 2014 unbenützbar

Dabei gibt es für die Ruine eigentlich schon seit rund zehn Jahren einen Abrissbescheid. Allerdings steht sie noch immer. Denn die Sache zieht sich aufgrund rechtlicher Herausforderungen in die Länge. Bereits 2014 hatte ein Sachverständiger festgestellt, dass das Objekt unbenützbar sei und die Sicherheit von Personen gefährde. 2016 verkaufte der vorige Besitzer den desolaten Bau – offenbar um einen symbolischen Betrag – und entledigte sich somit des Problems.