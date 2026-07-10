Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zollhaus Nikitsch

Wird verfallener „Schandfleck“ endlich abgerissen?

Burgenland
10.07.2026 07:59
Seit Jahren sorgt das desolate Zollhaus für Diskussionen.
Seit Jahren sorgt das desolate Zollhaus für Diskussionen.(Bild: Vinzenz Fleischhacker)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Seit rund zehn Jahren gibt es einen Abrissbescheid für das alte Zollhaus im mittelburgenländischen Nikitsch. Dennoch steht das verfallene Gebäude bis heute. Womöglich nicht mehr lange.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vorgeschichte ist „Krone“-Lesern bekannt: In Nikitsch steht ein rund 100 Jahre altes Zollhaus, das seine besten Tage schon hinter sich hat. Der Verputz ist an vielen Stellen schon abgefallen, von den Fenstern sind nur noch die Rahmen übrig. Im Vorjahr waren sogar Holzteile und Mauerstücke auf die Straße gestürzt. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt.

Seit 2014 unbenützbar
Dabei gibt es für die Ruine eigentlich schon seit rund zehn Jahren einen Abrissbescheid. Allerdings steht sie noch immer. Denn die Sache zieht sich aufgrund rechtlicher Herausforderungen in die Länge. Bereits 2014 hatte ein Sachverständiger festgestellt, dass das Objekt unbenützbar sei und die Sicherheit von Personen gefährde. 2016 verkaufte der vorige Besitzer den desolaten Bau – offenbar um einen symbolischen Betrag – und entledigte sich somit des Problems.

Viel mehr als die Mauern sind nicht mehr übrig.
Viel mehr als die Mauern sind nicht mehr übrig.(Bild: Vinzenz Fleischhacker)

Abriss obsolet
Der jetzige Besitzer wollte aus dem Schandfleck einen Wohntraum mit Eigentumswohnungen machen – der Abrissbescheid wurde damit obsolet. 2020 gab es grünes Licht für den Umbau. Passiert ist augenscheinlich aber nichts. Nachdem Teile auf die Straße gestürzt waren, machte die Behörde Druck. Dachstuhl, Ziegel und Kamine mussten entfernt werden, auch der Abriss stand wieder im Raum.

Abriss wurde Fall für Verwaltungsgericht
Der Besitzer brachte allerdings eine Beschwerde vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) dagegen ein. Im Kern ging es darum, ob schon mit Bauarbeiten angefangen worden war – wie vom Besitzer behauptet – oder nicht. Das Gericht wies die Beschwerde als unbegründet ab und bestätigte den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft, erklärt LVwG-Vizepräsidentin Sabine Halbauer. Es sei danach keine Revision erhoben worden.

Lesen Sie auch:
Anfang der Woche stürzten Holz- und Mauerteile herunter.
„Gefahr in Verzug“
Wirbel um herabfallende Teile von altem Zollhaus
09.05.2025

Heuer soll es so weit sein
Damit scheint nun der Weg frei, dass das Zollhaus endlich entfernt wird. Bezirkshauptmann Klaus Trummer geht davon aus, dass der Abrissbescheid vollzogen werden kann und das Mauerwerk noch dieses Jahr abgetragen wird.

Kosten für Abbruch muss der Besitzer tragen
„Ich glaube es erst, wenn ich es sehe“, meint hingegen FGM-Gemeinderat Vinzenz Fleischhacker, der sich seit Jahren für den Abbruch starkmacht. Er hatte in der Sache sogar das Landesverwaltungsgericht eingeschaltet. Die Kosten für den Abriss muss übrigens der Eigentümer tragen. Fleischhacker zweifelt allerdings, dass dieser über die finanziellen Mittel verfügt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
10.07.2026 07:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 30°
Symbol heiter
Güssing
13° / 29°
Symbol heiter
Mattersburg
12° / 29°
Symbol heiter
Neusiedl am See
15° / 30°
Symbol heiter
Oberpullendorf
14° / 29°
Symbol heiter

krone.tv

Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
131.363 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
101.793 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
89.627 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1826 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1192 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1084 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Burgenland
150.000 Kilometer
Seit Pensionsantritt dreimal um die Erde geradelt
Nach Prüfbericht
Erneut rote Attacke auf Burgenlands RH-Chef
Von Gartenhütte
Brand verhindert: Heldentat von 13-Jähriger
Hotel setzt auf Trend
Gesunder Solo-Urlaub ist voll am Puls der Zeit
Besuch im Landhaus
Jugendliche auf den Spuren ihrer Wurzeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf