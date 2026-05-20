Der Alte fährt noch, aber der Elch schon mit Strom

Wie daheim bei Florian

Auch echtes Holz findet sich im Cockpit, der deutsche Volvo-Designer Florian Mockenhaupt meint: „Man fühlt sich wie zuhause, da ist man nicht so gestresst.“ Im Wohnzimmer gibt es auch Bildschirme: Ein 15,04-Zoll-Infotainment, das gebogen ist – und zwar nach rechts und links, also zu Fahrer und Beifahrer. Nicht ganz praktisch, schließlich wird das Google-Navi auf der rechten Seite des Displays angezeigt, also eher zum Beifahrer. Das System verwendet übrigens Googles KI-Assistent Gemini.