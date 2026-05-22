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680 Jahre Geschichte

Promi-Schloss sucht nach der Pleite einen Käufer

Oberösterreich
22.05.2026 06:00
Das Anwesen in Feldkirchen an der Donau ist landesweit bekannt.
Das Anwesen in Feldkirchen an der Donau ist landesweit bekannt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Porträt von Gerald Schwab
Porträt von Philipp Stadler
Von Mario Zeko , Gerald Schwab und Philipp Stadler

Das insolvente Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau (OÖ) hat eine 680 Jahre lange Geschichte, machte sich vor allem als Unterkunft für Stars wie Robbie Williams und Top-Fußballklubs einen Namen – und steht bald vor dem Verkauf. Der Bruder des Eigentümers betreibt am Anwesen eine Tierarztpraxis – die „Krone“ sprach mit ihm.

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Zehn Monate nach der Aufregung um die Unterbringung geistig abnormer Rechtsbrecher beherrscht das Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau wieder die Schlagzeilen. Über die Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG ist, wie berichtet, auf Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten liegen bei rund 6,7 Millionen Euro.

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