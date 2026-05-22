Promi-Schloss sucht nach der Pleite einen Käufer

Das insolvente Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau (OÖ) hat eine 680 Jahre lange Geschichte, machte sich vor allem als Unterkunft für Stars wie Robbie Williams und Top-Fußballklubs einen Namen – und steht bald vor dem Verkauf. Der Bruder des Eigentümers betreibt am Anwesen eine Tierarztpraxis – die „Krone“ sprach mit ihm.