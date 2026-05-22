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Durst ist groß!

Der Bier-Tankwagen fährt heuer auf der Dult vor

Salzburg
22.05.2026 06:00
Rafael Batra vor dem Tankwagen, der das Bier liefert
Rafael Batra vor dem Tankwagen, der das Bier liefert(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Die Besucher von Westösterreichs größtem Volksfest erwarten am Samstag am Messezentrum einige Neuheiten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und sogar einer Single-Party!

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Hochsommerliche 30 Grad sind für das Wochenende angesagt. Da muss viel Durst gelöscht werden – auf der am Samstag beginnenden Dult nicht nur mit Wasser. „Wir rechnen für die neun Tage, die die Veranstaltung dauert, mit rund 40.000 Litern Bier, die konsumiert werden“, erzählt Rafael Batra von Stiegl.

Die Wildwasserbahn feiert Premiere auf der Dult
Die Wildwasserbahn feiert Premiere auf der Dult(Bild: Andreas Tröster)

Es ist das erste Mal, dass Westösterreichs größtes Volksfest mittels Bier-Tankwagen beliefert wird. Der klassische Fassanstich muss deshalb zwar nicht entfallen, wird aber zum deutlich selteneren Anblick in diesem Jahr werden.

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Schön ist, dass wir heuer viele neue Akzente setzen konnten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und tollen Events.

Stefanie Nitzinger, Dult-Leiterin

Bild: Andreas Tröster

Und noch weitere Premieren feiert man heuer bei der Veranstaltung: Das Team rund um die neue Dult-Leiterin Stefanie Nitzinger probiert einiges aus: „Besonders schön ist, dass wir heuer viele neue Akzente setzen konnten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und tollen Events.“ Die Almhütte kann von Firmen, Vereinen oder größeren Gruppen fürs gemütliche Beisammensein angemietet werden. Und er ist auch Schauplatz der ersten Dult-Single-Party! Am Freitag, den 29. Mai, können einsame Herzen ihr Glück versuchen und ungezwungen neue Kontakte knüpfen.

Walter Deisenhammer ist Salzburger Schausteller in bereits vierter Generation.
Walter Deisenhammer ist Salzburger Schausteller in bereits vierter Generation.(Bild: Andreas Tröster)

Als Neuheiten unter den Fahrgeschäften präsentieren sich die Wildwasserbahn „Rio Rapidos“ und die interaktive Erlebnisbahn „Laser PIX“. Der Oktoberfest-Kettenflieger „Bayern Tower“ kehrt dieses Jahr zurück.

Letzte Feinschliffe werden bei den Fahrgeschäften gemacht
Letzte Feinschliffe werden bei den Fahrgeschäften gemacht(Bild: Andreas Tröster)

Ein echtes Dult-Urgestein ist Schausteller Walter Deisenhammer. „Gerade für uns Salzburger Schausteller ist die Dult besonders – weil wir kaum woanders hinfahren. Wir sind eher heimattreu, treffen uns hier jedes Jahr wieder. Da freut man sich natürlich besonders drauf“, erzählt Deisenhammer.

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