Der Bier-Tankwagen fährt heuer auf der Dult vor

Und noch weitere Premieren feiert man heuer bei der Veranstaltung: Das Team rund um die neue Dult-Leiterin Stefanie Nitzinger probiert einiges aus: „Besonders schön ist, dass wir heuer viele neue Akzente setzen konnten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und tollen Events.“ Die Almhütte kann von Firmen, Vereinen oder größeren Gruppen fürs gemütliche Beisammensein angemietet werden. Und er ist auch Schauplatz der ersten Dult-Single-Party! Am Freitag, den 29. Mai, können einsame Herzen ihr Glück versuchen und ungezwungen neue Kontakte knüpfen.