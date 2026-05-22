Der Bier-Tankwagen fährt heuer auf der Dult vor

Die Besucher von Westösterreichs größtem Volksfest erwarten am Samstag am Messezentrum einige Neuheiten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und sogar einer Single-Party!
Hochsommerliche 30 Grad sind für das Wochenende angesagt. Da muss viel Durst gelöscht werden – auf der am Samstag beginnenden Dult nicht nur mit Wasser. „Wir rechnen für die neun Tage, die die Veranstaltung dauert, mit rund 40.000 Litern Bier, die konsumiert werden“, erzählt Rafael Batra von Stiegl.
Es ist das erste Mal, dass Westösterreichs größtes Volksfest mittels Bier-Tankwagen beliefert wird. Der klassische Fassanstich muss deshalb zwar nicht entfallen, wird aber zum deutlich selteneren Anblick in diesem Jahr werden.
Schön ist, dass wir heuer viele neue Akzente setzen konnten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und tollen Events.
Stefanie Nitzinger, Dult-Leiterin
Bild: Andreas Tröster
Und noch weitere Premieren feiert man heuer bei der Veranstaltung: Das Team rund um die neue Dult-Leiterin Stefanie Nitzinger probiert einiges aus: „Besonders schön ist, dass wir heuer viele neue Akzente setzen konnten – vom neuen Dult-Stadl bis hin zu neuen Fahrgeschäften und tollen Events.“ Die Almhütte kann von Firmen, Vereinen oder größeren Gruppen fürs gemütliche Beisammensein angemietet werden. Und er ist auch Schauplatz der ersten Dult-Single-Party! Am Freitag, den 29. Mai, können einsame Herzen ihr Glück versuchen und ungezwungen neue Kontakte knüpfen.
Als Neuheiten unter den Fahrgeschäften präsentieren sich die Wildwasserbahn „Rio Rapidos“ und die interaktive Erlebnisbahn „Laser PIX“. Der Oktoberfest-Kettenflieger „Bayern Tower“ kehrt dieses Jahr zurück.
Ein echtes Dult-Urgestein ist Schausteller Walter Deisenhammer. „Gerade für uns Salzburger Schausteller ist die Dult besonders – weil wir kaum woanders hinfahren. Wir sind eher heimattreu, treffen uns hier jedes Jahr wieder. Da freut man sich natürlich besonders drauf“, erzählt Deisenhammer.
Drei Schausteller-Familien gibt es in Salzburg nur noch. Doch der Trend lässt hoffen: „Es zeichnet sich ab, dass die Jugend wieder ein bisschen mehr Interesse an dem Beruf zeigt. Das freut uns natürlich!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.