Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-WM-Interview

„Eines Tages werden wir die Schweiz schlagen!“

Eishockey
22.05.2026 06:08
Teamchef Roger Bader mit seinen Schützlingen
Teamchef Roger Bader mit seinen Schützlingen(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Klassenerhalt erreicht, Viertelfinale vor Augen: Teamchef Roger Bader zieht im „Krone“-Interview eine positive Zwischenbilanz und freut sich auf das Duell mit Deutschland. Zudem meint er: „Eines Tages werden wir die Schweiz schlagen!“

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Zürich

„Krone“: Wie sehr hat Sie in den Stunden nach dem Spiel das mittwöchige 0:9-Debakel gegen die Schweiz noch beschäftigt?
Roger Bader: Nach dem Spiel ist man gefasst. Es schmerzt erst, wenn man zur Ruhe kommt, auch am Tag danach. Die Höhe regt mich auf, ich fand nicht, dass es ein 9:0 war, nach einem Spiel mit 30:20-Schüssen. Letztlich ändert es nichts daran, dass die Schweiz deutlich besser war. Ich hätte mir einen milderen Ausgang gewünscht, doch es geht hier nicht um mich.

(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)

Kommen wir zum Erfreulichen bei dieser A-WM: Was hat Sie bei den ersten drei Siegen am meisten beeindruckt oder auch überrascht?
Wir wussten, dass in Abwesenheit der kompletten Mittelstürmer-Achse von der WM 2025 plus einigen Offensivkräften das Kollektiv noch wichtiger wird. Das haben wir sehr gut hingekriegt. Im Verlauf der Vorbereitung ist die Mannschaft enorm zusammengewachsen, zu einer verschworenen Einheit geworden. Das sieht man daran, wie körperbetont wir spielen, auch, wie viel defensive Drecksarbeit wir erledigen. Etwa die blockierten Schüsse, da sind wir führend bei dieser WM.

Lesen Sie auch:
Eishockey
WM-Gastgeber Schweiz weiter makellos
21.05.2026
Staunen nach WM-Gala
„Ösis zerlegt“ – jetzt träumen Nachbarn vom Coup
21.05.2026
Debakel bei WM
0:9! Österreich wird von Schweiz-Express überrollt
20.05.2026

Wie schaut ihr Fazit nach den ersten vier von sieben Gruppenspielen aus?
Sehr positiv! Die drei Siege aus den ersten drei Spielen hätte ich vor der WM sofort unterschrieben. Auch wenn das 0:9 weh tut, überwiegen die ersten drei Matches deutlich.

Teamchef Bader mit seiner jüngeren Enkelin Aurora nach dem Sieg in Zürich über Ungarn.
Teamchef Bader mit seiner jüngeren Enkelin Aurora nach dem Sieg in Zürich über Ungarn.(Bild: zVg)

Spürt man nun in der Kabine, dass mit dem geschafften Klassenerhalt einiges an Druck abgefallen ist?
Egal, was das Umfeld oder Medien im Vorfeld behaupten – es geht für uns bei jeder A-WM zunächst um den Klassenerhalt. Das ist keine Floskel, dieses Denken haben wir im Trainerteam den Spielern über Monate eingeimpft. Klar war nun eine Erleichterung zu spüren. Wir haben intern aber auch klar besprochen, dass wir jetzt mehr wollen.

Wie emotional war die WM als gebürtiger Schweizer bislang für Sie?
Emotionaler als ich es erwartet hatte. Da Teile meiner Familie bei jedem Spiel live dabei waren, ich hier mehr Leute kenne als an jedem anderen Ort. Auf die eigentliche Arbeit hat es keinen Einfluss. Ich bin so professionell, dass ich das ausblenden kann.

Wie groß sind die Chancen Samstag gegen Deutschland?
Sie sind schon da. Wir sind Außenseiter, das liegt uns in der Regel. Wir können das Viertelfinale aus eigener Kraft schaffen. Damit sich die Chance erhöht, brauchen wir auch gegen Deutschland einen Sieg – egal, ob nach 60 oder 65 Minuten. Dann verdienen wir uns auch den Aufstieg!

Das Duell mit dem Nachbarn – egal in welcher Sportart – sorgt in Österreich immer für spezielle Emotionen.
Das ist in der Schweiz nicht anders. Auch für sie ist das Match gegen die Deutschen immer das Besondere. Das ist auch sehr gut so, der Sport lebt schließlich von solchen Duellen.

Ist die Schweiz für Österreich überhaupt zu besiegen? 
Ja, das wird passieren! In neun von zehn Matches gewinnt die Schweiz. Aber es wird der Tag kommen, wo wir sie schlagen werden. Davon bin ich überzeugt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
22.05.2026 06:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
104.714 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
103.858 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
99.787 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
864 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
838 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Mehr Eishockey
„Krone“-WM-Interview
„Eines Tages werden wir die Schweiz schlagen!“
Eishockey
WM-Gastgeber Schweiz weiter makellos
Sport Tv Logo
VSV wartet auf Stürmer
Nach guten WM-Leistungen bangt KAC um Verteidiger
Die Tinte ist trocken
Wraneschitz verlängert bei den Vienna Capitals
Lagace verlängert
Offiziell: „Hexer“ zaubert weiter im Tor der 99ers

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf