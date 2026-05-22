„Eines Tages werden wir die Schweiz schlagen!“

„Krone“: Wie sehr hat Sie in den Stunden nach dem Spiel das mittwöchige 0:9-Debakel gegen die Schweiz noch beschäftigt?

Roger Bader: Nach dem Spiel ist man gefasst. Es schmerzt erst, wenn man zur Ruhe kommt, auch am Tag danach. Die Höhe regt mich auf, ich fand nicht, dass es ein 9:0 war, nach einem Spiel mit 30:20-Schüssen. Letztlich ändert es nichts daran, dass die Schweiz deutlich besser war. Ich hätte mir einen milderen Ausgang gewünscht, doch es geht hier nicht um mich.