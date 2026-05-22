„Schönes Kapitel“: Verliert Salzburg zwei Stars?

Red Bull Salzburg steht der größte Umbruch aller Zeiten bevor. Nach dem letzten Spieltag sorgten zwei Leistungsträger des einstigen Serienmeisters mit durchaus kryptischen Aussagen zur eigenen Zukunft für Aufsehen. Verlieren die Bullen bald ein Star-Duo?
„Wir müssen froh sein, dass wir Dritter geworden sind. Salzburg gehört da aber nicht hin.“ Das sagte Bullen-Kapitän Mads Bidstrup nach dem letzten Saisonspiel. Auch, wenn er im Liga-Endspurt aufgrund einer Wadenverletzung zuschauen musste („Bis zum Saisonstart bin ich wieder voll hergestellt“), zieht er sich nicht aus der Verantwortung: „Wir müssen uns in der Pause in den Spiegel schauen und dann Lösungen finden.“
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