„Schönes Kapitel“: Verliert Salzburg zwei Stars?

„Wir müssen froh sein, dass wir Dritter geworden sind. Salzburg gehört da aber nicht hin.“ Das sagte Bullen-Kapitän Mads Bidstrup nach dem letzten Saisonspiel. Auch, wenn er im Liga-Endspurt aufgrund einer Wadenverletzung zuschauen musste („Bis zum Saisonstart bin ich wieder voll hergestellt“), zieht er sich nicht aus der Verantwortung: „Wir müssen uns in der Pause in den Spiegel schauen und dann Lösungen finden.“