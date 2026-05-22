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Kryptische Aussagen

„Schönes Kapitel“: Verliert Salzburg zwei Stars?

Sport
22.05.2026 06:30
Bei Red Bull Salzburg wird sich im Sommer viel tun.
Bei Red Bull Salzburg wird sich im Sommer viel tun.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Philip Kirchtag und Sebastian Steinbichler

Red Bull Salzburg steht der größte Umbruch aller Zeiten bevor. Nach dem letzten Spieltag sorgten zwei Leistungsträger des einstigen Serienmeisters mit durchaus kryptischen Aussagen zur eigenen Zukunft für Aufsehen. Verlieren die Bullen bald ein Star-Duo?

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„Wir müssen froh sein, dass wir Dritter geworden sind. Salzburg gehört da aber nicht hin.“ Das sagte Bullen-Kapitän Mads Bidstrup nach dem letzten Saisonspiel. Auch, wenn er im Liga-Endspurt aufgrund einer Wadenverletzung zuschauen musste („Bis zum Saisonstart bin ich wieder voll hergestellt“), zieht er sich nicht aus der Verantwortung: „Wir müssen uns in der Pause in den Spiegel schauen und dann Lösungen finden.“

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