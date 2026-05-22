Keine grauen Haare, dafür aber vier Meter im Tor

Festung Hollgasse

Als gutes Omen für den 21. (!) Semifinal-Auftritt in Serie gilt die zuletzt errungene Auswärtsstärke. „Früher war es umgekehrt, da war die Hollgasse eine Festung. Dort fehlt uns aktuell manchmal eben jene Leichtigkeit, die uns auswärts so stark macht“, analysiert Menzel. Apropos Festung: zu dieser wurde auch der Kasten der Margaretener.



„Passt nicht in Philosophie“

Exakt 4,05 Meter, in Person von Legionär Oleksii Novikov (2,02 m) und und Youngster Sergej Novakovic (2,03 m), agierten dort nämlich zuletzt in Top-Form. Wobei dies gerade bei Ersterem etwas dauerte. „Oleksii ist der einzige Legionär im Kader, passt eigentlich nicht in unsere Philosophie, auf junge Eigenbauspieler zu setzen. Das macht es für ihn noch schwerer, wenn die Leistungen nicht passen“, erzählt Menzel. Mittlerweile ist der 26-Jährige aber angekommen. „Er ist eine echte Hilfe!“