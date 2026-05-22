Trump schickt 5000 US-Soldaten nach Polen

Angriffe nahe Belarus geplant

Unterdessen plant Russland laut dem ukrainischen Geheimdienst eine neue Offensive in der Nähe der Grenze zu Belarus. Nun reagierte Lukaschenko. Sein Land werde sich nur an diesem Krieg beteiligen, wenn es selbst angegriffen werde, sagte er. Lukaschenko bot an, sich mit Selenskyj zu treffen, um über die Beziehungen der beiden Länder zu sprechen. Das Präsidialamt in Kiew lehnte das Angebot jedoch ab.