„Es hängt davon ab, wo man den Notruf wählt“

Der Appell, der seitens BVRD.at und euch Sanitätern hier laut wird, lautet: Es braucht eine einheitliche Ausbildung und dazu einiges an Reformen?

Ja, das ist sehr spitzt formuliert, das ist mir schon klar, aber für alle Patienten in Österreich heißt das eigentlich im Klartext: Welche Versorgungsqualitäten man bekommt, hängt aktuell davon ab, wo man in Österreich den Notruf wählt und das darf eigentlich kein Lotteriespiel sein. Ich denke, dass die Ausbildung, mit der wir die täglichen Situationen bewältigen, dem schlichtweg nicht gerecht ist. Aktuell agieren wir mit einer Ausbildung, die international nicht Schritt halten kann und die in einem gesetzlichen Rahmen verankert ist, der seit über 20 Jahren feststeckt. Hier braucht es eine professionelle, mehrjährige Ausbildung als höchste Stufe, analog zu anderen Gesundheitsberufen. Damit Patienten in ganz Österreich flächendeckend die gleiche Qualität bekommen, egal in welchem Bundesland sie den Notruf wählen. Das sollte man endlich ernst nehmen – politisch, finanziell und strukturell.