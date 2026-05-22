Neun neue Wohnungen für Frauen und Kinder in Not

Frauen auf der Flucht vor Gewalt brauchen mehr als nur ein Dach über dem Kopf – sie brauchen Sicherheit, Perspektiven und neue Hoffnung. Genau hier setzt das Projekt „Noah“ an: In der Dr.-Stumpf-Straße in Innsbruck wurden nun neun Übergangswohnungen für Frauen und ihre Kinder, die etwa durch Gewalt, Trennung oder Armut vor dem Nichts stehen, übergeben.