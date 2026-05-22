Neun neue Wohnungen für Frauen und Kinder in Not

Gewalt an Frauen ist nach wie vor ein massives Problem. Das zeigen unter anderem auch die jüngsten Frauenmorde in Österreich. In Tirol wird das Hilfsangebot nun weiter ausgebaut – neun Übergangswohnungen wurden in Innsbruck errichtet und sollen Opfern neue Hoffnung geben.
Frauen auf der Flucht vor Gewalt brauchen mehr als nur ein Dach über dem Kopf – sie brauchen Sicherheit, Perspektiven und neue Hoffnung. Genau hier setzt das Projekt „Noah“ an: In der Dr.-Stumpf-Straße in Innsbruck wurden nun neun Übergangswohnungen für Frauen und ihre Kinder, die etwa durch Gewalt, Trennung oder Armut vor dem Nichts stehen, übergeben.
Neben den Wohnungen gibt es auch einen Sozialraum mit Betreuung vor Ort. Die Bewohnerinnen erhalten Unterstützung bei Behördengängen, der Wohnungssuche oder der Kinderbetreuung.
Das Projekt bietet nicht nur eine einfühlsame und fachkundige Begleitung, sondern auch einen geschützten Ort auf Zeit.
Verena Piegger, Obfrau von „Frauen helfen Frauen“
Zurück in selbstbestimmtes Leben
Hinter dem Sozialprojekt stehen der gemeinnützige Bauträger Tigewosi, die Initiative „Frauen helfen Frauen“ sowie der Sozialverein Igls-Vill. Ziel ist es, Betroffenen etwa nach einem Aufenthalt im Frauenhaus den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu erleichtern.
Neun Einheiten auf kleiner Fläche
„Das Projekt bietet nicht nur eine einfühlsame und fachkundige Begleitung, sondern auch einen geschützten Ort auf Zeit“, betont Verena Piegger, Obfrau von „Frauen helfen Frauen“. Und auch Toni Hafele, Obmann des Sozialvereins Igls-Vill, freut sich über das Ergebnis: „Den Architekten Verena Rauch und Walter Prenner ist es gelungen, auf vergleichsweise kleiner Fläche neun Wohnungen zu realisieren.“
Bei Schutzunterkünften für Frauen steht die Stadt Innsbruck damit gut da – in anderen Bezirken schaut es hingegen weniger rosig aus, wie zuletzt auch der Landesrechnungshof kritisierte.
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