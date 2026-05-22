Zweifacher NASCAR-Champion stirbt mit 41 Jahren

Zahlreiche Erfolge

Der zweimalige NASCAR-Champion war zuvor mit einer „schweren Erkrankung“ ins Krankenhaus gebracht worden, wie es in einem Statement seiner Familie hieß. Weitere Details wurden nicht genannt. Busch gewann in seiner Karriere in den drei nationalen NASCAR-Serien mehr Rennen als jeder andere Fahrer. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und seine Eltern.