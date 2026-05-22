Warum fühlen sich Mädchen nicht gehört?

Vier von fünf Mädchen in Vorarlberg haben das Gefühl, mit ihrer Stimme politisch nichts bewirken zu können. Frust, Rückzug und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, gefährden langfristig auch die Demokratie.
Von klein auf lernen viele Mädchen, sich anzupassen, Rücksicht zu nehmen und nicht „zu laut“ zu sein. Gleichzeitig erleben sie immer wieder, dass ihre Anliegen weniger Gewicht haben. Die Folgen sind alarmierend: Laut einer partizipativen Jugendstudie haben vier von fünf Mädchen und jungen Frauen in Vorarlberg das Gefühl, dass ihre Stimme bei politischen Entscheidungen nicht gehört wird. Dieser dramatische Befund war auch Thema bei den diesjährigen „mädchen*impulstagen“ des Vereins Amazone in Bregenz.
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