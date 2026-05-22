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Plötzlich im Kader

WM-Überraschung um ein Juwel von Bayern München

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.05.2026 05:33
Bara Sapoko Ndiaye hat es (vorerst) in den WM-Kader von Senegal geschafft.
Bara Sapoko Ndiaye hat es (vorerst) in den WM-Kader von Senegal geschafft.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
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Von krone Sport

Überraschung im WM-Kader des Senegal! Bayern-Youngster Bara Sapoko Ndiaye wurde für das Turnier in Nordamerika nominiert. Allerdings gibt es noch einen Haken ... 

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Dass Ndiaye im WM-Kader steht, ist durchaus eine Überraschung. Denn bisher hat der 18-Jährige noch kein Länderspiel absolviert. Bei den Bayern sammelte er in dieser Saison erstmals wenige Einsatzminuten in der Bundesliga. 

Allerdings ist eine WM-Teilnahme für das Juwel des deutschen Rekordmeisters weiterhin nicht sicher. Denn aus dem Kader müssen vor dem Turnier noch zwei Spieler gestrichen werden, und die Konkurrenz ist groß. 

Zusammen mit (Ex)-Teamkollegen
Der Mittelfeldspieler sieht sich nämlich in einer Liste mit beispielsweise Everton-Routinier Idrissa Gueye oder Monaco-Shootingstar Lamine Camara. Mit Nicolas Jackson und Sadio Mane stehen zudem zwei weitere Kicker mit Bayern-Historie im Kader. 

Nach seiner Leihe bei den Bayern kehrt Nicolas Jackson zu Chelsea zurück.
Nach seiner Leihe bei den Bayern kehrt Nicolas Jackson zu Chelsea zurück.(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

In der Vorbereitung erhält Ndiaye jedenfalls die Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen und sich auch im harten Konkurrenzkampf, um den finalen Kaderplatz durchzusetzen. 

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