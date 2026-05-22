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Rapid trifft auf Ried

„Wir müssen zeigen, dass wir uns Europa verdienen“

Bundesliga
22.05.2026 06:33
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir müssen zeigen, dass wir uns Europa verdienen!“ Das fordert Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup im heutigen Play-off-Hinspiel in Ried.

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„Ich bin nicht Mikel Arteta und Markus Katzer ist nicht der CEO von Arsenal. Aber dort hat man in den letzten Jahren auch die Entwicklung kritisiert. Und jetzt gerade habe sie eine ziemlich gute Woche.“ Nein, Johannes Hoff Thorup hat nicht den Bezug zur Realität verloren, ihm ist klar, dass der Vergleich mit Englands neuem Meister, dem Champions-League-Finalisten „gewagt“ ist. Aber was Rapids Trainer sagen will: „Als Klub brauchst du eine klare Identität, einen klaren Weg, wie man spielen will. Das braucht Zeit.“

Fünf Monate ist der Däne nun im Amt, so lange wie auch Peter Stöger in Hütteldorf werken durfte - aber die Ergebnisse blieben letztlich aus. Stattdessen fliegt Hoff Thorup nun um die Ohren, was er nach seinem verpatzten Debüt, dem 0:3 Cup-Aus Ende Jänner just in Ried, gesagt hatte: „Ich hoffe, dass es imMai besser aussieht.“

Tempo von Top-Spielen
Also heute (19.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker), dem Hinspiel im Play-off-Finaleim Innviertel, die letzte Chance auf das Quali-Ticket zur Conference League, auf mögliche Millionen-Einnahmen. „Das haben wir uns selbst eingebrockt“, kehrt Kapitän Seidl nach seiner Sperre zurück. „Jetzt geht es darum, mit welchem Mindset wir in die Partie gehen.“

Matthias Seidl
Matthias Seidl(Bild: GEPA)

Für Ried, den Sieger der Quali-Gruppe, sind es „Bonusspiele“, Rapid kann endgültig alles verlieren. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, versichert Hoff Thorup. Dass die Rieder in den „Flop 6“ (mehr) Siege feiern konnten, Selbstvertrauen haben sollten, lässt der 37-Jährige nicht gelten. „Wir brauchen das Tempo von den Top-Spielen in der Meistergruppe. Es liegt an uns, unser Spiel durchzuziehen.“ Denn wenn es Ried gelingt, keinen Spielfluss aufkommen zu lassen, nur auf die eigene Standardstärke setzt, dann wird Rapid leiden. So wie in den letzten beiden Duellen ...

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„Wir müssen zeigen, dass wir uns Europa verdienen“, fordert Hoff Thorup. Der damit rechnet, dass die Entscheidung am Montag in Hütteldorf fällt. Für den verletzten Horn ist die Saison vorbei. Für den gesperrten Yusuf Demir nach seinem Schuhwurf auch. Er hat sich bei Mitspielern und dem Trainer entschuldigt.

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