„Wir müssen zeigen, dass wir uns Europa verdienen“

Für Ried, den Sieger der Quali-Gruppe, sind es „Bonusspiele“, Rapid kann endgültig alles verlieren. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, versichert Hoff Thorup. Dass die Rieder in den „Flop 6“ (mehr) Siege feiern konnten, Selbstvertrauen haben sollten, lässt der 37-Jährige nicht gelten. „Wir brauchen das Tempo von den Top-Spielen in der Meistergruppe. Es liegt an uns, unser Spiel durchzuziehen.“ Denn wenn es Ried gelingt, keinen Spielfluss aufkommen zu lassen, nur auf die eigene Standardstärke setzt, dann wird Rapid leiden. So wie in den letzten beiden Duellen ...