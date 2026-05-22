Absolute Weltelite am Sand statt Karriere beim ÖSV

Nach zehn Jahren Pause wird am Wörthersee endlich wieder gepritscht und gebaggert, steigt von Freitag bis Montag ein Beachvolleyball-Event in Kärnten. Wo zwischen 1997 und 2016 ein legendäres Event aufgebaut worden war, das – in Form von Grand Slams, Europameisterschaften und Majors – die Arena für 10.000 Fans regelmäßig gefüllt hat und für Sport, gute Stimmung und Party stand. Mit der Abwanderung nach Wien 2017 entstand eine Lücke – die jetzt mit dem Start auf der heimischen Masters-Tour in Pörtschach in vorerst kleinerer Form wieder gefüllt werden soll. Langfristig soll wieder ein internationaler Bewerb entstehen.