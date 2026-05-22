Absolute Weltelite am Sand statt Karriere beim ÖSV

Beachvolleyball am Wörthersee ist zurück! Am Freitag steigt beim Masters der heimischen Tour in Pörtschach die Qualifikation, von Samstag bis Montag der Hauptbewerb. Mit dabei ist mit Ronja und Dorina Klinger Österreichs klare Nummer eins – die Mädels waren früher erfolgreiche Skifahrerinnen, wechselten die Sportart sehr spät.
Nach zehn Jahren Pause wird am Wörthersee endlich wieder gepritscht und gebaggert, steigt von Freitag bis Montag ein Beachvolleyball-Event in Kärnten. Wo zwischen 1997 und 2016 ein legendäres Event aufgebaut worden war, das – in Form von Grand Slams, Europameisterschaften und Majors – die Arena für 10.000 Fans regelmäßig gefüllt hat und für Sport, gute Stimmung und Party stand. Mit der Abwanderung nach Wien 2017 entstand eine Lücke – die jetzt mit dem Start auf der heimischen Masters-Tour in Pörtschach in vorerst kleinerer Form wieder gefüllt werden soll. Langfristig soll wieder ein internationaler Bewerb entstehen.
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