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Emotionale Szenen

Ronaldo bricht in Tränen aus – Meistertrainer geht

Fußball International
22.05.2026 05:52
Cristiano Ronaldo brach in Tränen aus. Sein Trainer Jorge Jesus wird den Verein verlassen.
Cristiano Ronaldo brach in Tränen aus. Sein Trainer Jorge Jesus wird den Verein verlassen.(Bild: Krone-Collage/EPA/STRINGER, AFP/FAYEZ NURELDINE, Krone KREATIV/x.com/AdriRM33)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionale Szenen nach dem Meistertitel von Al-Nassr: Während Cristiano Ronaldo vor den Augen seiner Familie in Tränen ausbrach, gab Erfolgstrainer Jorge Jesus seinen Rücktritt bekannt.

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Er hat es endlich geschafft! Superstar Cristiano Ronaldo darf seinen ersten Vereinstitel seit dem Wechsel nach Saudi-Arabien 2023 feiern. Der Portugiese erzielte beim 4:1 seines Klubs gegen Nachzügler Damac seine Saisontore 27 und 28, wodurch Al-Nassr die Führung in der saudischen Pro League behauptete. Was für eine Erlösung! Als der Titelgewinn feststand, brach „CR7“ in Tränen aus – hier zu sehen im Video:

Der mittlerweile 41-jährige Ronaldo wurde mit dem Verein aus Riad zuvor zweimal Vizemeister und einmal Dritter. Gemeinsam mit seiner Familie und seinen Teamkollegen ließ er sich nach dem Coup gebührend feiern.

„Haben Unglaubliches geleistet“
Riesengroß war der Jubel auch bei Trainer Jorge Jesus, der nach der Partie einen Schlussstrich zog. „Ich bin hierhergekommen, um Cristiano und diesem Verein zum Sieg zu verhelfen. Wir haben gemeinsam Unglaubliches geleistet“, betont der 71-Jährige. „Jetzt ist es für mich an der Zeit, zu gehen.“

Schon jetzt wird intensiv über den zukünftigen Ronaldo-Trainer spekuliert. Die Fans im Netz haben einen klaren Favoriten: Pep Guardiola, dessen Ära bei Manchester City im Sommer zu Ende geht.

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