Ronaldo bricht in Tränen aus – Meistertrainer geht

Er hat es endlich geschafft! Superstar Cristiano Ronaldo darf seinen ersten Vereinstitel seit dem Wechsel nach Saudi-Arabien 2023 feiern. Der Portugiese erzielte beim 4:1 seines Klubs gegen Nachzügler Damac seine Saisontore 27 und 28, wodurch Al-Nassr die Führung in der saudischen Pro League behauptete. Was für eine Erlösung! Als der Titelgewinn feststand, brach „CR7“ in Tränen aus – hier zu sehen im Video: