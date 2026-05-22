ÖFB-Star: „Sonst könnten wir gleich daheimbleiben“

War das die stärkste Saison in der Karriere von Christoph Baumgartner? „Die Zahlen sprechen für sich“, blickt der 26-Jährige auf seine 17 Tore und neun Assists für den deutschen Bundesligisten Leipzig. Der damit in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielt. „Ich bin wahrscheinlich in der besten Form, in der ich je war“, sagt „Baumi“ beim „Krone“-Besuch am Gelände seines Klubs. Statistiken wie seine wecken Begehrlichkeiten anderer, noch größerer Vereine.