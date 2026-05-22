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Klares Ziel für die WM

ÖFB-Star: „Sonst könnten wir gleich daheimbleiben“

Sport
22.05.2026 06:30
Voller Fokus auf die WM: Christoph Baumgartner.
Voller Fokus auf die WM: Christoph Baumgartner.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Das ÖFB-Nationalteam darf bei der Weltmeisterschaft 2026 auf die beste Version von Christoph Baumgartner bauen. Die „Krone“ besuchte den Offensivmann bei seinem Klub RB Leipzig und sprach mit ihm über die wichtigste Person in seinem Leben, seine Zukunft und das Duell mit Superstar Lionel Messi. 

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War das die stärkste Saison in der Karriere von Christoph Baumgartner? „Die Zahlen sprechen für sich“, blickt der 26-Jährige auf seine 17 Tore und neun Assists für den deutschen Bundesligisten Leipzig. Der damit in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielt. „Ich bin wahrscheinlich in der besten Form, in der ich je war“, sagt „Baumi“ beim „Krone“-Besuch am Gelände seines Klubs. Statistiken wie seine wecken Begehrlichkeiten anderer, noch größerer Vereine.

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