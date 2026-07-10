Bursch von Lkw überfahren:„Habe ihn nicht gesehen“

Weitere Unfälle mit Lastern

Glimpflicher gingen am Mittwoch zwei weitere Unfälle mit Lkw-Beteiligung aus. In Rüstorf kam ein 17-Jähriger mit seinem Moped zu Sturz und schlitterte unter einen entgegenkommenden Laster. Der Bursch konnte sich selbst befreien und lag am Donnerstag bereits auf der Normalstation des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck. Und in Linz übersah ein bosnischer Lkw-Fahrer (52) aus Linz kurz vor 19 Uhr eine einheimische Radfahrerin (51). Die Frau wollte bei Grünlicht den Radübergang queren und wurde dabei im Bereich der Beine von dem tonnenschweren Gefährt überrollt.