Die Herausforderungen der Kärntner Almwirtschaft

In vergangener Zeit hat sich in der Kärntner Almwirtschaft vieles verändert. Besonders was die Zahlen des Almauftriebes betrifft, beobachtet Josef Oberweger vom Kärntner Almwirtschaftsverein einen Rückgang. „Vor 25 Jahren haben noch 5345 Betriebe ihr Vieh auf die Alm getrieben, aktuell sind es nur noch 3438“, erzählt der Obmann.