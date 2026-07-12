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Ausgebauter Speicher

Fünf Millionen Kilowattstunden auf Knopfdruck

Kärnten
12.07.2026 08:00
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Innerhalb von zwei Jahren stockte Kelag zentralen Speicher in der Kraftwerksgruppe Fragant auf. Mit der Zusatz-Kapazität wird überschüssiger Strom aus dem Sommer in den Winter verschoben.

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Wenn es um eine sichere Energieversorgung geht, helfen Einzelmaßnahmen gar nicht. Stattdessen müssen Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Übertragung zusammen ausgebaut werden. Der Ausbau des Wurtenspeichers ermöglicht es, überschüssigen Strom für den Winter zu speichern, neue Hochspannungsleitungen, diesen zu transportieren.

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