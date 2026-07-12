Fünf Millionen Kilowattstunden auf Knopfdruck

Wenn es um eine sichere Energieversorgung geht, helfen Einzelmaßnahmen gar nicht. Stattdessen müssen Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Übertragung zusammen ausgebaut werden. Der Ausbau des Wurtenspeichers ermöglicht es, überschüssigen Strom für den Winter zu speichern, neue Hochspannungsleitungen, diesen zu transportieren.