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Als er Freund sicherte

Herabgestürzter Stein klemmte Bergsteiger ein!

Kärnten
04.07.2026 17:27
Einen 64-jährigen Mountainbiker mussten Retter am Dobratsch bergen (Foto). Auf der Hochalmspitze ...
Einen 64-jährigen Mountainbiker mussten Retter am Dobratsch bergen (Foto). Auf der Hochalmspitze war eine außergewöhnliche Rettungsaktion eines Bergsteigers notwendig.(Bild: Bergrettung Villach)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Während er seinen Bergkameraden, der sich im Vorstieg befand, sicherte, wurden die Beine eines Tschechen auf der Hochalmspitze durch einen herabgestürzten, 200 Kilo schweren Stein eingeklemmt!

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Eine hochalpine Wanderung hatten zwei 38-jährige Tschechen geplant: Samstag um 5 Uhr gingen sie Richtung Hochalmspitze in der Gemeinde Malta los. Als sich einer der beiden Bergsteiger etwa zehn Meter im Vorstieg befand und von seinem Kameraden gesichert wurde, löste sich ein rund 200 Kilo schwerer Stein und traf den sichernden Mann an den Beinen.

Der Kletterer stieg unverzüglich zu seinem verletzten Kollegen ab und setzte die Rettungskette in Gang.

Da der herabgestürzte Stein die Beine des Mannes einklemmte, war eine Rettung durch den Notarzt des Helikopterteams unmöglich. Durch die Crew des Polizeihubschraubers wurden Bergretter sowie ein Bergrettungsarzt an die Unfallstelle geflogen. Mittels eines ebenfalls an die Unfallstelle transportierten Hubzuges der Freiwilligen Feuerwehr Malta konnte schlussendlich der Stein durch die Rettungskräfte angehoben werden. Der Verletzte wurde versorgt und vom Notarzthubschrauber-Team in das KH Lienz überstellt.

E-Mountainbiker an Wirbelsäule verletzt
Mit ihren Mountainbikes waren am Samstag ein 62-Jähriger, seine Frau und eine Gruppe von E-Bike-Fahrern auf einer Forststraße am Dobratsch unterwegs; er stürzte und überschlug sich bei der Talfahrt und verletzte sich an der Wirbelsäule. Vermutlich hatte sich ein Ast die Speichen des Vorderades geschoben.  Bergrettung Villach, RK1-Team, Polizei Trattengasse rückten aus.

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