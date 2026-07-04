Herabgestürzter Stein klemmte Bergsteiger ein!

Da der herabgestürzte Stein die Beine des Mannes einklemmte, war eine Rettung durch den Notarzt des Helikopterteams unmöglich. Durch die Crew des Polizeihubschraubers wurden Bergretter sowie ein Bergrettungsarzt an die Unfallstelle geflogen. Mittels eines ebenfalls an die Unfallstelle transportierten Hubzuges der Freiwilligen Feuerwehr Malta konnte schlussendlich der Stein durch die Rettungskräfte angehoben werden. Der Verletzte wurde versorgt und vom Notarzthubschrauber-Team in das KH Lienz überstellt.