„Krone“-Kapelle hat bei ihrem Auftritt abgeliefert

Der Musikverein Lyra aus Wiener Neudorf spielte schon an vielen Orten – am Samstag kam die Woodstock-Hauptbühne dazu. Die Gruppe hatte die einzigartige Möglichkeit, beim heurigen Woodstock der Blasmusik als „Krone“-Kapelle die tausenden Besucher auf das Gesamtspiel einzustimmen – und meisterten die gar nicht so leichte Aufgabe bravourös.
Als die Hobbymusiker des Musikvereins Lyra aus Wiener Neudorf am Samstag kurz vor 11 Uhr am Festgelände ankamen und einen ersten Blick auf die große Hauptbühne erhaschen konnten, war ihnen die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Die Gruppe hatte die einzigartige Möglichkeit gewonnen, beim heurigen Woodstock der Blasmusik als „Krone“-Kapelle die tausenden Besucher auf das Gesamtspiel einzustimmen.
Schon für den Papst gespielt
Obwohl der Verein bereits für Papst Benedikt XVI. in Rom spielen durfte oder etwa beim Tourism Festival in Shanghai und der St. Patricks Parade in Dublin dabei war, war die Erfahrung auf der Hauptbühne beim Mega-Festival in Ort im Innkreis etwas ganz Besonderes.
„Es ist noch alles voller Adrenalin. Ich bin mit meiner Kapelle sehr, sehr zufrieden. Wir haben wirklich abgeliefert. Es hat jedem Spaß gemacht, und ich glaube, es hat den Leuten auch getaugt. Für mich war es einfach super“, schildert der stolze Kapellmeister Björn Friedrich unmittelbar nach dem Auftritt.
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