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Woodstock-Hauptbühne

„Krone“-Kapelle hat bei ihrem Auftritt abgeliefert

Oberösterreich
04.07.2026 20:00
Porträt von Philipp Zimmermann
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Philipp Zimmermann und Lisa Stockhammer

Der Musikverein Lyra aus Wiener Neudorf spielte schon an vielen Orten – am Samstag kam die Woodstock-Hauptbühne dazu. Die Gruppe hatte die einzigartige Möglichkeit, beim heurigen Woodstock der Blasmusik als „Krone“-Kapelle die tausenden Besucher auf das Gesamtspiel einzustimmen – und meisterten die gar nicht so leichte Aufgabe bravourös.

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Als die Hobbymusiker des Musikvereins Lyra aus Wiener Neudorf am Samstag kurz vor 11 Uhr am Festgelände ankamen und einen ersten Blick auf die große Hauptbühne erhaschen konnten, war ihnen die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Die Gruppe hatte die einzigartige Möglichkeit gewonnen, beim heurigen Woodstock der Blasmusik als „Krone“-Kapelle die tausenden Besucher auf das Gesamtspiel einzustimmen.

Die Musiker hatten vor und während dem Auftritt viel Spaß.
Die Musiker hatten vor und während dem Auftritt viel Spaß.(Bild: Markus Wenzel)
Am Weg zur Hauptbühne war durchaus Nervösität sprübar.
Am Weg zur Hauptbühne war durchaus Nervösität sprübar.(Bild: Markus Wenzel)
Die „Krone“-Kapelle eröffnete am Samstag die Buffet Crampon Main Stage.
Die „Krone“-Kapelle eröffnete am Samstag die Buffet Crampon Main Stage.(Bild: Markus Wenzel)

Schon für den Papst gespielt
Obwohl der Verein bereits für Papst Benedikt XVI. in Rom spielen durfte oder etwa beim Tourism Festival in Shanghai und der St. Patricks Parade in Dublin dabei war, war die Erfahrung auf der Hauptbühne beim Mega-Festival in Ort im Innkreis etwas ganz Besonderes.

„Es ist noch alles voller Adrenalin. Ich bin mit meiner Kapelle sehr, sehr zufrieden. Wir haben wirklich abgeliefert. Es hat jedem Spaß gemacht, und ich glaube, es hat den Leuten auch getaugt. Für mich war es einfach super“, schildert der stolze Kapellmeister Björn Friedrich unmittelbar nach dem Auftritt. 

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