„Krone“-Kapelle hat bei ihrem Auftritt abgeliefert

„Es ist noch alles voller Adrenalin. Ich bin mit meiner Kapelle sehr, sehr zufrieden. Wir haben wirklich abgeliefert. Es hat jedem Spaß gemacht, und ich glaube, es hat den Leuten auch getaugt. Für mich war es einfach super“, schildert der stolze Kapellmeister Björn Friedrich unmittelbar nach dem Auftritt.