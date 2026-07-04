Autobahnbaustellen: Volle Maut, halbe Leistung

Wer wissen will, wie autofahrerfreundliche Verkehrspolitik funktioniert, muss nicht weit schauen. Ein kurzer Blick über die Karawanken reicht: Slowenien hat wegen massiver Baustellenbelastungen im heurigen Sommer gültige Jahresvignetten automatisch um vier Monate verlängert.

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