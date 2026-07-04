Autobahnbaustellen: Volle Maut, halbe Leistung

Während es sich auf unseren Autobahnen dank alljährlicher Baustellen staut, müssen wir weiter voll für die Vignette zahlen. Slowenien zeigt, wie es anders geht und verlängert Vignetten kostenlos.
Wer wissen will, wie autofahrerfreundliche Verkehrspolitik funktioniert, muss nicht weit schauen. Ein kurzer Blick über die Karawanken reicht: Slowenien hat wegen massiver Baustellenbelastungen im heurigen Sommer gültige Jahresvignetten automatisch um vier Monate verlängert.
Kostenlos. Ohne Antrag. Völlig ohne Bürokratie.
Und bei uns? Da werden die Vignetten Jahr für Jahr teurer, während Autofahrer auf der Tauernautobahn, der Südautobahn und anderen Hauptverkehrsachsen immer öfter zur Geduldsprobe gezwungen werden. Kilometerlange Baustellen, Tempolimits und Staus gehören längst zum Alltag.
Wer täglich pendelt oder in den Urlaub fährt, bezahlt den vollen Preis – bekommt aber immer öfter nur eine Dauerbaustelle. Natürlich müssen Straßen und Tunnel saniert werden. Das stellt niemand infrage. Doch genau deshalb wäre es an der Zeit, dass sich die Asfinag auch einmal fragt, was Fairness gegenüber ihren Kunden bedeutet. Denn eines ist klar: Wer für eine Leistung kassiert, die über Monate nur eingeschränkt verfügbar ist, darf sich Kritik gefallen lassen.
Und Slowenien beweist eben, dass es anders geht. Dort hat man erkannt, dass Autofahrer keine unerschöpfliche Einnahmequelle sind, sondern Kunden, die für ihr Geld auch eine Gegenleistung erwarten dürfen. Vielleicht wäre genau das auch für die Asfinag ein Denkanstoß.
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