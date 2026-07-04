Rotes Kreuz hat 13 neue Sanitäter für den Notfall

Eine wirklich anspruchsvolle Abschlussprüfung und Hunderte Stunden in Theorie und Praxis zwischen Juli 2025 und April 2026 haben die 13 neuen Notfallsanitäter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Osttirol hinter sich gebracht.
Vorher waren sie alle bereits Rettungssanitäter im Raum Lienz. Die Zusatzausbildung vertieft ihre notfallmedizinischen Kompetenzen für die Versorgung kritisch erkrankter und verletzter Patienten. „Unsere Notfallsanitäter übernehmen bereits am Einsatzort eine zentrale Rolle in der Versorgung von Notfallpatienten. Umso wichtiger ist eine praxisnahe und qualitativ hochwertige Ausbildung“, betont Günter Payer, der die Ausbildungen leitet.
Praktische Übungen, Simulationstrainings...
Teil davon waren zahlreiche praktische Übungen, realitätsnahe Simulationstrainings, ein 40-stündiges Krankenhauspraktikum sowie mehrere Selbstlernphasen. Unterstützung gab es vom Landesverband Tirol sowie den Lehrsanitätern, Praxisanleitern und Notärzten. Drei der Neo-Sanitäter sind übrigens hauptberuflich beim Roten Kreuz, weitere zehn Freiwillige.
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