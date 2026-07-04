Rotes Kreuz hat 13 neue Sanitäter für den Notfall

Vorher waren sie alle bereits Rettungssanitäter im Raum Lienz. Die Zusatzausbildung vertieft ihre notfallmedizinischen Kompetenzen für die Versorgung kritisch erkrankter und verletzter Patienten. „Unsere Notfallsanitäter übernehmen bereits am Einsatzort eine zentrale Rolle in der Versorgung von Notfallpatienten. Umso wichtiger ist eine praxisnahe und qualitativ hochwertige Ausbildung“, betont Günter Payer, der die Ausbildungen leitet.