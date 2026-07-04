Spitals-Debatte: Rot gegen Rot, Vize gegen Kanzler

Neos ärgern sich über reflexartiges Nein der Länder

Verärgert über die Debatte und die Nebelgranaten aus allen Richtungen zeigt sich der dritte Koalitionspartner, die Neos. „Das reflexartige Nein mancher Landeshauptleute zu jeglicher Veränderung wird unser Gesundheitssystem sicher nicht wieder auf gesunde Beine stellen“, sagt Gesundheitssprecher Johannes Gasser zur „Krone“. „Strukturen werden sich ändern, müssen sich ändern. Nur weil auf einem Haus nicht mehr Krankenhaus, sondern Fachärztezentrum steht, ist die Versorgung keine schlechtere. Im Gegenteil. Sie wird damit besser und günstiger.“