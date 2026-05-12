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Wieder kein Titel

Ex-Serienmeister Salzburg erreicht neuen Tiefpunkt

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12.05.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, stock.adobe.com)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Liebe „Krone“-Leser! Zum bereits dritten Mal in Folge verpasst der einstige Fußball-Serienmeister Salzburg den Titel in der österreichischen Bundesliga. Nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel beim LASK haben die Bullen im Meisterrennen keine Chance mehr. Trainer Daniel Beichler wackelt gehörig.

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Nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Letsch im Februar hatten sich die Fans der Bullen eine Steigerung erhofft. Doch das Gegenteil ist eingetreten, Daniel Beichler hat sogar noch einen schlechteren Punkteschnitt als sein Vorgänger. Nach dem 1:2 in Linz ist klar, dass die Mozartstädter zum ersten Mal seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 die Top-Zwei in der Liga verpassen werden. 

Auf Sportchef Marcus Mann, der im Winter von Hannover gekommen ist, wartet daher ein sehr intensiver Sommer. Der 42-Jährige wird und muss sich auch Gedanken machen, ob Beichler für die Mannschaft der richtige Trainer ist. 

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Davor steht für die Bullen aber noch das letzte Ligaspiel der Saison an. Am Sonntag will man sich mit einem Heimsieg gegen Hartberg versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Sollte man die Partie verlieren, könnten die Salzburger sogar noch auf Platz fünf zurückrutschen. 

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