Ex-Serienmeister Salzburg erreicht neuen Tiefpunkt

Nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Letsch im Februar hatten sich die Fans der Bullen eine Steigerung erhofft. Doch das Gegenteil ist eingetreten, Daniel Beichler hat sogar noch einen schlechteren Punkteschnitt als sein Vorgänger. Nach dem 1:2 in Linz ist klar, dass die Mozartstädter zum ersten Mal seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 die Top-Zwei in der Liga verpassen werden.