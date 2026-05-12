Ex-Serienmeister Salzburg erreicht neuen Tiefpunkt

Liebe „Krone“-Leser! Zum bereits dritten Mal in Folge verpasst der einstige Fußball-Serienmeister Salzburg den Titel in der österreichischen Bundesliga. Nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel beim LASK haben die Bullen im Meisterrennen keine Chance mehr. Trainer Daniel Beichler wackelt gehörig.
Nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Letsch im Februar hatten sich die Fans der Bullen eine Steigerung erhofft. Doch das Gegenteil ist eingetreten, Daniel Beichler hat sogar noch einen schlechteren Punkteschnitt als sein Vorgänger. Nach dem 1:2 in Linz ist klar, dass die Mozartstädter zum ersten Mal seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 die Top-Zwei in der Liga verpassen werden.
Auf Sportchef Marcus Mann, der im Winter von Hannover gekommen ist, wartet daher ein sehr intensiver Sommer. Der 42-Jährige wird und muss sich auch Gedanken machen, ob Beichler für die Mannschaft der richtige Trainer ist.
Davor steht für die Bullen aber noch das letzte Ligaspiel der Saison an. Am Sonntag will man sich mit einem Heimsieg gegen Hartberg versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Sollte man die Partie verlieren, könnten die Salzburger sogar noch auf Platz fünf zurückrutschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.