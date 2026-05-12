Bullen sind an einem neuen Tiefpunkt angelangt

Bei Fans untendurch

Mit dieser verabschiedeten sich die Bullen endgültig aus dem Titelrennen. Wobei es ohnehin ein Wunder war, dass man trotz der vielen schwachen Leistungen und Ergebnisse überhaupt solange vom Meisterteller träumen durfte. „Dass wir jetzt keine Chance mehr auf den Titel haben, ist bitter“, seufzte Trainer Daniel Beichler, der gehörig um seinen Posten zittern muss. Gemessen am Punkteschnitt war nämlich gar sein Vorgänger Thomas Letsch besser als er. Wie der Deutsche hat es auch Beichler nicht geschafft, dass sein Team auf konstant hohem Niveau performt. Und bei den Fans ist der Steirer längst untendurch, sie wünschen sich im Sommer einen Neustart mit einem neuen Trainer.