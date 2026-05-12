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Liebesgerüchte um Lindsey Vonn nehmen Fahrt auf

Ski Alpin
12.05.2026 11:23
Dieses Oben-ohne-Foto des französischen Skifahrers Matthieu Bailet (li.) hat Lindsey Vonn ...
Dieses Oben-ohne-Foto des französischen Skifahrers Matthieu Bailet (li.) hat Lindsey Vonn besonders gut gefallen.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy, https://www.instagram.com/matthieu_bailet)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was läuft da zwischen Ski-Superstar Lindsey Vonn und dem Franzosen Matthieu Bailet? Die Liebesgerüchte nehmen Fahrt auf ...

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Gibt es bald ein neues Ski-Traumpaar? Seit Anfang der vergangenen Woche hält sich die US-Amerikanerin wegen der Met Gala in New York auf. Laut dem „People“-Magazin turtelt sie dort auch mit dem ebenfalls Ski fahrenden Matthieu Bailet herum. Sie verbringen aktuell viel Zeit gemeinsam in New York und sollen sich dabei nähergekommen sein, heißt es. 

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Eine Quelle bestätigte dem Magazin, dass sich die beiden derzeit kennenlernen. Zudem gibt es bereits ein gemeinsames Foto hinter der Bühne des Broadway-Musicals „The Outsiders“.

Auch in den sozialen Medien gibt es bereits Hinweise auf eine mögliche Romanze. Unter einem aktuellen Instagram-Posting von Bailet, auf dem der Franzose oberkörperfrei zu sehen ist, kommentierte Vonn mit einem Augen-Emoji und likte das Bild.

Sportlich ist Bailet allerdings deutlich weniger erfolgreich als die von Verletzungen geplagte US-Amerikanerin. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking belegte der Franzose in der Abfahrt lediglich Rang 27. Sein bestes Ergebnis im Gesamtweltcup war Platz 28 in der Saison 2020/21.

Im Dezember 2025 belegte Matthieu Bailet beim Super-G in Gröden Platz fünf – sein bestes ...
Im Dezember 2025 belegte Matthieu Bailet beim Super-G in Gröden Platz fünf – sein bestes Saisonergebnis in der vergangenen Saison.(Bild: GEPA)

Für Lindsey Vonn wäre es die erste Beziehung seit der Trennung von Geschäftsmann Diego Osorio im Jahr 2025. Zuvor war Vonn unter anderem mit NHL-Star P.K. Subban verlobt, mit NFL-Coach Kenan Smith liiert und auch mit Golf-Legende Tiger Woods zusammen. Auch ihre Ehe mit ihrem früheren Trainer Thomas Vonn war gescheitert.

Vonn: „Möchte einen schönen Sommer haben“
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina zog sich Vonn nach einem Horror-Sturz in der Abfahrt eine komplexe Beinverletzung zu und musste anschließend achtmal operiert werden. Mittlerweile sitzt die 41-Jährige allerdings nicht mehr im Rollstuhl, bewegt sich derzeit mit Krücken und Gehstock fort. Den Blick richtet Vonn inzwischen wieder nach vorne: „Ich möchte einen schönen Sommer haben und muss irgendwie mal von allem abschalten.“

Und weiter: „Ich habe auch das Gefühl, dass ich in den nächsten sechs Wochen an einem Punkt sein werde, an dem ich wieder ein normales Leben führen kann … Ich habe einiges vor. Und ich freue mich wirklich sehr darauf.“

Matthieu Bailet dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen ...

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