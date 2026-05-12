Liebesgerüchte um Lindsey Vonn nehmen Fahrt auf

Vonn: „Möchte einen schönen Sommer haben“

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina zog sich Vonn nach einem Horror-Sturz in der Abfahrt eine komplexe Beinverletzung zu und musste anschließend achtmal operiert werden. Mittlerweile sitzt die 41-Jährige allerdings nicht mehr im Rollstuhl, bewegt sich derzeit mit Krücken und Gehstock fort. Den Blick richtet Vonn inzwischen wieder nach vorne: „Ich möchte einen schönen Sommer haben und muss irgendwie mal von allem abschalten.“