Liebesgerüchte um Lindsey Vonn nehmen Fahrt auf

Was läuft da zwischen Ski-Superstar Lindsey Vonn und dem Franzosen Matthieu Bailet? Die Liebesgerüchte nehmen Fahrt auf ...
Gibt es bald ein neues Ski-Traumpaar? Seit Anfang der vergangenen Woche hält sich die US-Amerikanerin wegen der Met Gala in New York auf. Laut dem „People“-Magazin turtelt sie dort auch mit dem ebenfalls Ski fahrenden Matthieu Bailet herum. Sie verbringen aktuell viel Zeit gemeinsam in New York und sollen sich dabei nähergekommen sein, heißt es.
Vonn zeigte sich auf der Met Gala ohne Krücken:
Eine Quelle bestätigte dem Magazin, dass sich die beiden derzeit kennenlernen. Zudem gibt es bereits ein gemeinsames Foto hinter der Bühne des Broadway-Musicals „The Outsiders“.
Auch in den sozialen Medien gibt es bereits Hinweise auf eine mögliche Romanze. Unter einem aktuellen Instagram-Posting von Bailet, auf dem der Franzose oberkörperfrei zu sehen ist, kommentierte Vonn mit einem Augen-Emoji und likte das Bild.
Sportlich ist Bailet allerdings deutlich weniger erfolgreich als die von Verletzungen geplagte US-Amerikanerin. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking belegte der Franzose in der Abfahrt lediglich Rang 27. Sein bestes Ergebnis im Gesamtweltcup war Platz 28 in der Saison 2020/21.
Für Lindsey Vonn wäre es die erste Beziehung seit der Trennung von Geschäftsmann Diego Osorio im Jahr 2025. Zuvor war Vonn unter anderem mit NHL-Star P.K. Subban verlobt, mit NFL-Coach Kenan Smith liiert und auch mit Golf-Legende Tiger Woods zusammen. Auch ihre Ehe mit ihrem früheren Trainer Thomas Vonn war gescheitert.
Vonn: „Möchte einen schönen Sommer haben“
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina zog sich Vonn nach einem Horror-Sturz in der Abfahrt eine komplexe Beinverletzung zu und musste anschließend achtmal operiert werden. Mittlerweile sitzt die 41-Jährige allerdings nicht mehr im Rollstuhl, bewegt sich derzeit mit Krücken und Gehstock fort. Den Blick richtet Vonn inzwischen wieder nach vorne: „Ich möchte einen schönen Sommer haben und muss irgendwie mal von allem abschalten.“
Und weiter: „Ich habe auch das Gefühl, dass ich in den nächsten sechs Wochen an einem Punkt sein werde, an dem ich wieder ein normales Leben führen kann … Ich habe einiges vor. Und ich freue mich wirklich sehr darauf.“
Matthieu Bailet dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen ...
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