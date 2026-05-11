Der ESC-Gewinner gibt seinen persönlichen Tipp ab

Bald ist es so weit! Das große Finale des Eurovision Song Contests steht kurz bevor. Die „Krone“ hat Österreichs ESC-Sieger JJ zum Wordrap gebeten. Wer wird generell überschätzt, wer unterschätzt und wer ist sein persönlicher Favorit? Stimmt sein Tipp mit Ihrem überein? Mehr dazu im Video.