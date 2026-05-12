Auch „Apollo 11“-Astronauten berichteten von UFOs

Auch auf Apollo 17-Mission „seltsame Beobachtungen“

Die Beobachtungen der Apollo 11-Crew waren nicht die Einzigen, die während eines Raumfahrtprojekts gemacht wurden. Auch auf der Apollo 17-Mission im Jahr 1972 wurden besondere Erscheinungen dokumentiert. Die vier Astronauten, die damals den Mond betreten haben, sprachen etwa von „blinkenden Lichtern“, die den Himmel „wie am 4. Juli“ erleuchtet hätten. Die Apollo 17 war die neunte und letzte bemannte US-Mission zum Mond im Rahmen des Apollo-Programms.

Viele sehen „Ablenkungsmanöver“ in UFO-Akten

Kritiker sahen in der Veröffentlichung der UFO-Akten ein Ablenkungsmanöver von Trumps politischen Problemen. Dazu gehören etwa der Militäreinsatz der USA gegen den Iran und der öffentliche Druck, weitere Dokumente im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freizugeben.