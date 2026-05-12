Wahnsinn Eurovision!

Diese Zahlen zeigen, wie groß der ESC wirklich ist

Adabei-TV Clips
12.05.2026 10:00
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Millionen Fans, Mega-Rekorde und verrückte Fakten! krone.tv zeigt die spannendsten Zahlen rund um den Eurovision Song Contest. Selbst echte ESC-Fans dürften hier überrascht sein. Wissen Sie, welches Land den Bewerb am häufigsten gewonnen hat? Mehr dazu im Video 

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