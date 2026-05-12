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Verbandswechsel fix

Bayern-Hoffnung entscheidet sich gegen Deutschland

Fußball International
12.05.2026 11:09
Filip Pavic entschied sich für den kroatischen Verband.
Filip Pavic entschied sich für den kroatischen Verband.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Obwohl er in Deutschland aufgewachsen ist und elf Spiele für die U16-Nationalauswahl des DFB absolviert hat, hat sich Bayern Münchens Filip Pavic für einen Verbandswechsel entschieden. Der 16-Jährige wird sich in Zukunft das kroatische Teamtrikot überstreifen, wie der Verband (HNS) bekannt gab. 

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„Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln“, so Pavic in der Aussendung. „Andererseits bin ich in einer kroatischen Familie aufgewachsen, ich fühle mich stark mit meinen kroatischen Wurzeln verbunden und möchte Kroatien auf internationaler Ebene vertreten.“

Pavic kam 2010 in Freising zur Welt, 2019 wechselte der Verteidiger zur Jugend des FC Bayern. 

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Im März wurde Pavic beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo in der 72. Minute eingewechselt und ist damit hinter Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Max Dowman (Arsenal) der drittjüngste Königsklassen-Debütant. Der Deutsch-Kroate war damals 16 Jahre, einen Monat und 27 Tage alt.

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