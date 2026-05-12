Bayern-Hoffnung entscheidet sich gegen Deutschland

„Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln“, so Pavic in der Aussendung. „Andererseits bin ich in einer kroatischen Familie aufgewachsen, ich fühle mich stark mit meinen kroatischen Wurzeln verbunden und möchte Kroatien auf internationaler Ebene vertreten.“