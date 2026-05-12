Schwangere Conny Kreuter verrät:„Habemus Puella!“

Große Freude bei Conny Kreuter! Die beliebte „Dancing Stars“-Profitänzerin und Chefchoreografin erwartet, wie berichtet, ihr erstes Kind – und jetzt ist auch das süße Baby-Geheimnis gelüftet, was es wird!
Am Wochenende feierte die ORF-Bekanntheit gemeinsam mit Familie und Freunden eine emotionale Gender-Reveal-Party. Auf Instagram teilte Kreuter berührende Fotos der Feier und verriet schließlich voller Glück: „Habemus Puella“ – es wird ein Mädchen!
„Tänzerin im Bauch“
Dazu schrieb die werdende Mama: „Wir freuen uns auf unsere kleine Tänzerin im Bauch!“ Begleitet wurde der Beitrag von rosa Herzen und vielen emotionalen Worten über Dankbarkeit und Vorfreude.
„Hauptsache gesund!“, betonte Kreuter. Da mit dem Baby alles in Ordnung sei, habe man den ersten Muttertag genutzt, um gemeinsam das neue Leben zu feiern. Die Party habe „als lustige Spielerei begonnen“ und sei am Ende „richtig aufregend und wunderschön“ gewesen.
Besonders bewegend für die Tänzerin: ihre engsten Freunde und Familie an diesem besonderen Tag bei sich zu haben. „All meine liebsten Menschen da zu haben und gemeinsam einfach nur das neue Leben zu feiern – wie erfüllend!“, schwärmte sie.
Gleichzeitig zeigte sich Kreuter auch sehr nachdenklich und dankbar: „Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, diese Reise erleben zu dürfen.“
Für Fans der beliebten ORF-Tänzerin steht jedenfalls fest: Die nächste kleine „Dancing Star“-Lady ist bereits unterwegs.
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