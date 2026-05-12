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Filmreif: 18-Jähriger macht Stunts am Riesenrad

Wien
12.05.2026 11:00
Tricks auf der Plattform 9 – für Liam Lang ging ein Traum in Erfüllung.
Tricks auf der Plattform 9 – für Liam Lang ging ein Traum in Erfüllung.(Bild: Paul Pischel)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Actionreiche Szenen am Wiener Riesenrad: Der 18-jährige Liam Lang sorgte mit spektakulären Fahrrad-Stunts für Aufsehen. 

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Es sei ein lang gehegter Traum gewesen, der sich für den 18-jährigen Wiener Mountainbike-Athleten Liam Lang erfüllte. Er durfte auf der gläsernen Plattform am Riesenrad anspruchsvolle Fahrrad-Tricks zeigen und stellte sich einer großen Herausforderung.

„Seit ich auf dem Fahrrad stehe, habe ich immer schon den Traum gehabt, eines Tages auf dem Wiener Riesenrad zu fahren und oben auf Plattform 9 Tricks zu machen“, erinnerte sich Lang. 

Dennoch kein leichtes Unterfangen, wie Lang zugab. Anfänglich sei es beängstigend gewesen, in die Tiefe zu schauen.

Er habe aber keine Höhenangst und konnte sich daher „voll auf die Performance konzentrieren“, meinte er.

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Natürlich war Lang während des Stunts vollständig gesichert. „Ich bin extrem dankbar für diese Möglichkeit“, so Lang. 

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