Zum Jubiläum bekommen Frauen eine große Bühne

Ein Grund dafür ist vor allem die Atmosphäre bei ihrem neuen Team Commencal: „Alle sind so motiviert, dass das Kennenlernen sehr einfach war.“ Ein paar kleinere Rennen und ein Weltcup-Stopp in Frankreich stehen für die Downhill-Expertin noch an, bevor es mit dem Heimbewerb in Leogang zum Saisonhighlight kommt. „Ich bin froh, dass es davor ein paar kleinere Rennen gibt, um das Material richtig zu testen“, hofft die Pinzgauerin auf eine gute Vorbereitung.