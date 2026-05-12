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Weltcup in Leogang

Zum Jubiläum bekommen Frauen eine große Bühne

Sport
12.05.2026 12:00
Jubelte beim Saisonauftakt in Südkorea über Rang eins: Höll.
Jubelte beim Saisonauftakt in Südkorea über Rang eins: Höll.(Bild: zVg)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Der Mountainbike-Weltcup in Leogang steht heuer ganz im Zeichen eines Jubiläums. Während der Bikepark sein 25-jähriges Bestehen feiert, hofft Valentina Höll beim Heimrennen auf den nächsten Erfolg. Bis dahin will die Salzburgerin weitere Rennen zur Feinabstimmung nutzen.

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Der Auftakt in die Weltcup-Saison lief für Mountainbikerin Valentina Höll nach Maß. Im ersten Rennen der Saison jubelte die 24-Jährige in Südkorea gleich über den Sieg. „Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Reise, ich wollte schon immer einmal nach Südkorea. Ich hätte nie gedacht, dass ich gleich so gut dabei bin“, strahlte die Saalbacherin.

Ein Grund dafür ist vor allem die Atmosphäre bei ihrem neuen Team Commencal: „Alle sind so motiviert, dass das Kennenlernen sehr einfach war.“ Ein paar kleinere Rennen und ein Weltcup-Stopp in Frankreich stehen für die Downhill-Expertin noch an, bevor es mit dem Heimbewerb in Leogang zum Saisonhighlight kommt. „Ich bin froh, dass es davor ein paar kleinere Rennen gibt, um das Material richtig zu testen“, hofft die Pinzgauerin auf eine gute Vorbereitung.

Zitat Icon

Alle sind so motiviert, dass das Kennenlernen sehr einfach war

Valentina Höll

Denn die Bewerbe im Salzburger Land (11. bis 14. Juni) haben eine Besonderheit: Leogang ist nicht nur einer von zwei Stopps, an denen alle vier Disziplinen gefahren werden, der Bikepark feiert heuer auch sein 25-jähriges Jubiläum. „Es war der zweite Bikepark in ganz Europa, damals hätte man nicht erahnen können, was das für eine Erfolgsgeschichte wird“, ist Organisator Marco Pointner stolz.

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Neben ein paar Anpassungen an den Strecken ist die größte Änderung für 2026, dass das Herren-Finale im Downhill vorgezogen wird – die Frauen damit den Schlussakkord setzen. „Das ist ein riesengroßes Privileg und freut mich sehr“, grinste Höll. Die trotz ihres jungen Alters auch schon als Mentorin für den Nachwuchs auftritt: „Es ist schräg, aber sehr cool, was da alles nachkommt. Wenn wir dann gegeneinander fahren, wird es nicht einfach.“

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