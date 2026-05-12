Zum Jubiläum bekommen Frauen eine große Bühne

Der Mountainbike-Weltcup in Leogang steht heuer ganz im Zeichen eines Jubiläums. Während der Bikepark sein 25-jähriges Bestehen feiert, hofft Valentina Höll beim Heimrennen auf den nächsten Erfolg. Bis dahin will die Salzburgerin weitere Rennen zur Feinabstimmung nutzen.
Der Auftakt in die Weltcup-Saison lief für Mountainbikerin Valentina Höll nach Maß. Im ersten Rennen der Saison jubelte die 24-Jährige in Südkorea gleich über den Sieg. „Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Reise, ich wollte schon immer einmal nach Südkorea. Ich hätte nie gedacht, dass ich gleich so gut dabei bin“, strahlte die Saalbacherin.
Ein Grund dafür ist vor allem die Atmosphäre bei ihrem neuen Team Commencal: „Alle sind so motiviert, dass das Kennenlernen sehr einfach war.“ Ein paar kleinere Rennen und ein Weltcup-Stopp in Frankreich stehen für die Downhill-Expertin noch an, bevor es mit dem Heimbewerb in Leogang zum Saisonhighlight kommt. „Ich bin froh, dass es davor ein paar kleinere Rennen gibt, um das Material richtig zu testen“, hofft die Pinzgauerin auf eine gute Vorbereitung.
Alle sind so motiviert, dass das Kennenlernen sehr einfach war
Valentina Höll
Denn die Bewerbe im Salzburger Land (11. bis 14. Juni) haben eine Besonderheit: Leogang ist nicht nur einer von zwei Stopps, an denen alle vier Disziplinen gefahren werden, der Bikepark feiert heuer auch sein 25-jähriges Jubiläum. „Es war der zweite Bikepark in ganz Europa, damals hätte man nicht erahnen können, was das für eine Erfolgsgeschichte wird“, ist Organisator Marco Pointner stolz.
Neben ein paar Anpassungen an den Strecken ist die größte Änderung für 2026, dass das Herren-Finale im Downhill vorgezogen wird – die Frauen damit den Schlussakkord setzen. „Das ist ein riesengroßes Privileg und freut mich sehr“, grinste Höll. Die trotz ihres jungen Alters auch schon als Mentorin für den Nachwuchs auftritt: „Es ist schräg, aber sehr cool, was da alles nachkommt. Wenn wir dann gegeneinander fahren, wird es nicht einfach.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.