Taiwan schafft „Todeszone“ vor Trumps China-Reise

Trump: „Xi will nicht, dass wir Waffen an Taiwan liefern“

Trumps Reise nach China steht kurz bevor. Dort wolle er mit Staatschef Xi Jinping über Waffenlieferungen an Taiwan diskutieren. Auf die Frage von Journalisten, ob die USA Taiwan weiterhin Waffen liefern sollten, sagte der Republikaner: „Präsident Xi hätte gerne, dass wir es nicht tun, und ich werde darüber mit ihm sprechen.“