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Nach Wahldebakel

Minister legen Briten-Premier Rücktritt nahe

Außenpolitik
12.05.2026 07:36
Ranghohe Ministerinnen fordern, dass Keith Starmer sein Büro in der Downing Street 10 verlässt.
Ranghohe Ministerinnen fordern, dass Keith Starmer sein Büro in der Downing Street 10 verlässt.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei gerät der britische Premierminister Keir Starmer immer mehr unter Druck. Sowohl die Innen- als auch die Außenministerin legten dem Regierungschef den Rücktritt nahe, wie Medien berichteten.

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Nach Informationen der BBC soll Innenministerin Shabana Mahmood ihm geraten haben, einen Zeitplan für seinen Rücktritt vorzulegen. Der Sender Sky und der „Guardian“ meldeten, auch Außenministerin Yvette Cooper habe dem Regierungschef einen Rücktritt nahegelegt. Mehr als 70 der gut 400 Labour-Abgeordneten, entzogen ihm öffentlich ihre Unterstützung.

Nun soll Starmer vor einer Kabinettssitzung an diesem Dienstag seine Optionen abwägen. Es gebe im Kabinett derzeit „unterschiedliche Ansichten darüber, wie es weitergehen soll und was im besten Interesse von Partei und Land ist“, sagte ein Kabinettsminister dem „Guardian“.

Der britische Premier Keith Starmer gerät immer mehr unter Druck.
Der britische Premier Keith Starmer gerät immer mehr unter Druck.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN / POOL)

Rücktritte von parlamentarischen Mitarbeitern
Mehr als 70 der gut 400 Labour-Abgeordneten, darunter viele Hinterbänkler, entzogen dem angeschlagenen Regierungschef im Laufe des Montags laut Sky und BBC öffentlich ihre Unterstützung. Zudem kündigten gleich vier parlamentarische Assistenten seiner Minister am Abend ihren Rücktritt an und forderten Starmer auf, das Feld zu räumen.

Labour hatte vergangene Woche bei den Kommunalwahlen in England über 1400 Mandate in kommunalen Gremien verloren. Bei der Parlamentswahl in Wales, der jahrzehntelangen Labour-Hochburg, rutschte die Partei hinter die Unabhängigkeitspartei Plaid Cymru und Reform UK auf Platz drei.

Starmer gibt sich kämpferisch
Am Montagabend traten zunächst ein Mitarbeiter von Gesundheitsminister Wes Streeting, Joe Morris, und ein Mitarbeiter aus dem Umweltministerium, Tom Rutland, zurück. Kurz darauf folgten Naushabah Khan aus dem Cabinet Office und Melanie Ward aus dem Team von Vize-Regierungschef David Lammy.

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Sie alle haben die Position des Parliamentary Private Secretary (PPS) inne, eine Art Assistenzposten. Sie werden von Ministerinnen und Ministern ernannt und fungieren laut der Parlamentswebseite als deren „Augen und Ohren“ im Unterhaus. Die unbezahlte Position ist für ambitionierte Abgeordnete oft der erste Regierungsposten.

Rücktrittsforderungen hatte Starmer bereits mehrfach abgelehnt, bei einer Krisenrede am Vormittag gab er sich kämpferisch. Er wisse, dass er Zweifler habe und diese von sich überzeugen müsse – „und das werde ich“, sagte er. Nach seiner Rede bekam der Premier auch Zuspruch aus den eigenen Reihen.

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