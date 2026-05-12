Weniger Flüge aber mehr Passagiere an Flughäfen

Zahl der Flugbewegungen ging allerorts zurück

Insgesamt verbuchten die sechs heimischen Verkehrsflughäfen 7,45 Mio. Fluggäste im ersten Quartal 2026. Hinter Wien folgen Salzburg mit fast 600.000 und Innsbruck mit gut 550.000 Passagieren. Graz kommt auf fast 150.000, Linz (21.600) und Klagenfurt (17.000) sind die Schlusslichter. An allen Flughäfen ging die Zahl der Flugbewegungen zurück, in Summe um 3,6 Prozent auf 64.454 Bewegungen.