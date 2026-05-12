Weniger Flüge aber mehr Passagiere an Flughäfen

An Österreichs Flughäfen wurden im ersten Quartal 2026 zwar weniger Flüge registriert. Die Zahl der Reisenden hat aber zugenommen. Dabei gab es Rückgänge der Passagierzahlen um rund ein Fünftel in Klagenfurt und Linz.
Die vier anderen Verkehrsflughäfen verbuchten hingegen ein Plus, allen voran Graz. Wiens Wachstum war zwar mit 1,8 Prozent vergleichsweise schwach, mit 6,1 Mio. Passagieren dominiert die Bundeshauptstadt aber unverändert das Verkehrsaufkommen.
Zahl der Flugbewegungen ging allerorts zurück
Insgesamt verbuchten die sechs heimischen Verkehrsflughäfen 7,45 Mio. Fluggäste im ersten Quartal 2026. Hinter Wien folgen Salzburg mit fast 600.000 und Innsbruck mit gut 550.000 Passagieren. Graz kommt auf fast 150.000, Linz (21.600) und Klagenfurt (17.000) sind die Schlusslichter. An allen Flughäfen ging die Zahl der Flugbewegungen zurück, in Summe um 3,6 Prozent auf 64.454 Bewegungen.
In der 1956 gegründete Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) gibt es turnusmäßig neue Führungsmitglieder. Julian Jäger, Vorstand des Flughafens Wien, ist nun Präsident, Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport, neuer Vizepräsident, heißt es in einer Aussendung der AÖV.
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