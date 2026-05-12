Eisheilige bringen Schnee und Temperatursturz

Sternenklare Nacht bringt teilweise Frost

Wie geht es am Dienstag (Pankratius) wettertechnisch in Österreich weiter? Zunächst bleibt es oft trüb und regnerisch. „Der Niederschlagsschwerpunkt verschiebt sich in den Süden bei einer Schneefallgrenze von teils unter 1000 Meter Seehöhe. Nach und nach zieht die dichte Bewölkung nach Osten ab und es zeigt sich bis zum Abend in ganz Österreich die Sonne“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria. In der Nacht gebe es da und dort noch ein paar Restschauer an der Alpennordseite. Teils könnte es sternenklar werden.