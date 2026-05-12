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Maibaum „angezuckert“

Pankratius bringt sogar Schnee nach Kärnten

Kärnten
12.05.2026 11:54
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die Eisheiligen haben es 2026 in sich: Zwar sind die Temperaturen in Kärnten nicht massiv abgefallen, aber trotzdem haben sie für Regen gesorgt. In manchen Regionen, etwa im Bodental oder in Zell-Pfarre, schneit es sogar!

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Regen haben sich Kärntner Landwirte auf jeden Fall gewünscht – und ihn auch bekommen. Pankratius, der zweite Eisheilige, bringt am Dienstag aber auch den Winter zurück. Oder zumindest lässt er es in einigen Teilen Kärntens schneien.

In Zell-Pfarre ist Dienstagmittag bereits der Maibaum „angezuckert“ – gleichzeitig krachen Donner und Blitze über der Gemeinde. Im Bodental kämpfen sich Frühlingsblumen durch die Schneeflocken.

Schnee bis auf 650 Meter
„Der Niederschlagsschwerpunkt verschiebt sich in den Süden bei einer Schneefallgrenze von teils unter 1000 Meter Seehöhe“, heißt es vom meteorologischen Dienst GeoSphere Austria.

Hier lässt sich die Schneefallgrenze gut erkennen.
Hier lässt sich die Schneefallgrenze gut erkennen.(Bild: Dieter Arbeiter)
In Zell Pfarre wurde sogar der Maibaum angezuckert.
In Zell Pfarre wurde sogar der Maibaum angezuckert.(Bild: Dieter Arbeiter)

Bis auf 650 Meter hinab geschneit hat es etwa in Niederdörfl in St. Margareten im Rosental – wie lange die Bäume, Dächer und Wiesen hier angezuckert bleiben, ist allerdings fraglich.

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Gegen Abend sollte es aber wieder aufklären und sogar die Sonne traut sich mit teils lebhaftem Nordföhn wieder raus. Auch in der Nacht auf Mittwoch bleibt es mild und klar. Der erhoffte Regen dürfte sich dann am verlängerten Wochenende wieder intensivieren.

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