Wintereinbruch sorgte für Reihe von Unfällen

Der frühmorgendliche Schneefall am Dienstag hat in Vorarlberg für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt. Gleich mehrere Autolenker kamen dadurch ins Schleudern.
Die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre: Am Dienstagmorgen waren in Vorarlberg vielerorts Wiesen und Straßen von Schnee bedeckt. Schon in mittleren Lagen blieb die Schneedecke liegen. Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden einigen Autofahrern zum Verhängnis.
So musste die Feuerwehr Hohenems gleich mehrmals ausrücken, weil es zu Unfällen kam. Ein Autolenker verlor auf einer Bergstraße die Kontrolle über seinen Boliden, der ins Rutschen geriet und sich in Folge überschlug. Das Auto blieb am Dach in einem Wiesenhang liegen, der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Ein zweites Auto kam ebenfalls von einer rutschigen Straße in Hohenems ab und landete im Straßengraben. Auch hier halfen die Florianijünger, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu ziehen.
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