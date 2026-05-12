Der größte Gasverbraucher Österreichs ist in Linz

Ein Viertel der Produzenten in Europa ist ausgefallen

„Europa hatte sich beim Gas von Russland abhängig gemacht. In den vergangenen Jahren sind 25 Prozent der Düngemittelproduktionen temporär oder dauerhaft abgestellt worden“, sagt Manuel Beschliesser, Vorstand von LAT Nitrogen. „Auch wir hatten temporär reduziert und uns gerade wieder in einer Phase des Aufschwungs befunden“ – dann kam der Iran-Krieg. „Die steigenden Gaspreise spüren wir in der Produktion. Die Düngemittelpreise sind gestiegen, aber wir haben die Kosten nicht voll weitergegeben“, sagt Beschliesser.