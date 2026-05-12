Feuerwehr rettet verletzten Unfalllenker aus Bach

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es in NÖ nahe Lassee, Bezirk Gänserndorf: Ein Autofahrer kam von der Straße ab, rumpelte querfeldein über einen Acker und landete mit seinem Pkw in einem Bach. Das Wrack konnte der Mann noch verlassen, aus dem Wasser schaffte er es aber nicht mehr allein.
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Autofahrer beim Erholungsgebiet auf Höhe der Triebwerkbrücke von der Fahrbahn ab, pflügte mehr als 150 Meter durch einen Acker, entwurzelte einen Baum und stürzte schließlich in den Stempfelbach. Dort kam der Wagen schwer beschädigt im Wasser zum Stillstand.
Opfer aus Wasser gezogen
Der Lenker konnte sich nach dem wilden Ausritt zwar noch selbstständig aus dem Autowrack retten, ans Ufer schaffte es der Mann aber nicht mehr. Daher retteten die alarmierten Feuerwehrleute sofort nach ihrem Eintreffen das Unfallopfer aus dem Wasser. Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Aufwändige Wrack-Bergung
Danach ging es an die Bergung des Autowracks. Mit Watthosen ausgerüstete Einsatzkräfte mussten erst abgerissene Fahrzeugteile sowie Äste und Baumstämme aus dem Wasser holen, ehe auch das schwer beschädigte Unfallfahrzeug ans Ufer gehievt werden konnte. Sicherheitshalber wurde auch eine Ölsperre eingerichtet, um eine mögliche Verunreinigung des Stempfelbaches zu verhindern.
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