Feuerwehr rettet verletzten Unfalllenker aus Bach

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es in NÖ nahe Lassee, Bezirk Gänserndorf: Ein Autofahrer kam von der Straße ab, rumpelte querfeldein über einen Acker und landete mit seinem Pkw in einem Bach. Das Wrack konnte der Mann noch verlassen, aus dem Wasser schaffte er es aber nicht mehr allein.